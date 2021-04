Manolas e Koulibaly insieme per 13 volte, ecco i risultati e la media punti

Riecco Koulibaly, torna il pilastro della difesa dopo il turno di stop per squalifica contro il Crotone, una presenza fondamentale per il reparto arretrato del Napoli. Venti presenze in campionato (19 volte da titolare e una sola volta è entrato nel finale di partita a Bergamo con l’Atalanta): 14 vittorie e sei sconfitte degli azzurri. Con lui in campo, quindi, una media punti alta, 2,10 a partita. E la sua assenza si è avvertita tantissimo contro il Crotone con le tre reti subite dagli azzurri e gli errori della coppia centrale composta da Manolas e Maksimovic. Koulibaly ha giocato 13 partite in coppia con Manolas e con loro due da difensori centrali il Napoli ha vinto dieci partite e ne ha perse tre (media di 2.30 a partita). Numeri positivi, quindi, della coppia difensiva centrale schierata da Gattuso nelle prime undici partite consecutive di campionato dalla vittoria nel match di esordio per 2-0 a Parma al ko per 1-0 al “Meazza” contro l’Inter. Quattro le partite giocate in coppia con Maksimovic, tutte in trasferta: due le sconfitte con Inter e Verona e due le vittorie contro Milan e Roma. Tre le partite con Rrahmani: gli ultimi minuti della sfida persa 4-2 con l’Atalanta e le due partite vinte al “Maradona” contro il Benevento e il Bologna. Pino Taormina (Il Mattino)