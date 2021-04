Llorente: “Napoli ti entra nel cuore, volevo dimostrare di valere”

Fernando Llorente, ex attaccante del Napoli, passato nell’ ultima finestra di mercato all’ Udinese, è stato ospite alla trasmissione Tiki Taka. In questa sede è tornato a parlare della sua avventura Napoli. Ha parlato soprattutto della città e della sua gente: “Per me è stata una bellissima esperienza. Ho giocato poco ma la gente di Napoli ti entra nel cuore. Poi è chiaro che senza la fiducia dell’allenatore è difficile dimostrare qualcosa”. Ha poi aggiunto: “Ho bisogno di giocare per aumentare il livello delle mie prestazioni. L’importante è dare sempre il massimo. Ora ho avuto l’opportunità di Udine dove voglio fare bene”. La voglia di andar via, ma non del tutto: “Ho cercato di andare via prima, ma una parte di me voleva cercare di ribaltare quella situazione e dimostrare il mio valore in una grande piazza come Napoli”.