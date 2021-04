L’ ASL Torino chiude le polemiche: “Nessuna bolla squadra, nessun rischio”

Una partita nata per creare polemiche, quest’anno. Ed il campo, purtroppo non c’entra niente. E’ il Covid a farla da padrone e le diverse posizioni in merito. Protocollo, Asl, tamponi, bolle. Visti i positivi in casa bianconera, qualcuno si aspettava che i medici intervenissero. Ma l’Asl Torino insiste: nessun rischio di rinvio per Juventus-Napoli. A parlare è Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Torino. Ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calciomercato.it dopo la notizia della positività al Covid di Bernardeschi: «Bernardeschi e Bonucci si sono infettati in Nazionale e hanno sviluppato la malattia nel tempo. Sono tornati e sono stati subito isolati, quindi non sono entrati nella bolla squadra. Non ci sono problemi da parte nostra e per questo la partita di domani col Napoli non è a rischio. Questo è un caso diverso dal cluster recente del Torino».