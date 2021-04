Il Napoli anche senza Champions, non subirebbe alcun tracollo. Ecco perchè

Juventus-Napoli, sempre che non ci siano nuovi casi Covid, domani si giocherà per decidere il posto Champions, fondamentale per i due club. Per la società bianconera di Andrea Agnelli, non riuscirci, sarebbe un disastro economico, oltre che d’immagine. Visto i debiti anche per gli anti ingaggi, rischiano davvero di non essere sopportabili senza la qualificazioni per i 4 posti. In casa Napoli, ovviamente non andarci sarebbe rischioso, ma non al punto di rischiare il tracollo. In questi anni la società di De Laurentiis è stata economicamente virtuosa, non ha debiti e saprebbe anche in periodo Covid limitare la situazione.

