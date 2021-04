Il Giudice Sportivo: due nerazzurri salteranno il recupero

In merito alla giornata di Serie A appena conclusa, si è espresso il Giudice Sportivo. Sono quattro i giocatori già diffidati e squalificati per il prossimo turno: Bastoni e Brozovic dell’Inter che salteranno così il recupero di mercoledì contro il Sassuolo, Cristante della Roma, che non ci sarà contro il Bologna e Pedro Pereira del Crotone che salterà la trasferta con lo Spezia. Ammonizione e ammenda di 2.000€ inoltre per Bernardeschi della Juventus per aver simulato un contatto in area di rigore avversaria.