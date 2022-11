Giuseppe Portella (resp. tamponi Ssc Napoli): “Zielinski e tre Nazionali? Situazione abbastanza tranquilla”

Nel corso di Radio Marte, durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto il responsabile dei tamponi della Ssc Napoli Giuseppe Portella. “Insigne, Zielinski e Meret sono ancora a rischio visto il focolaio? Francamente sono passati vari giorni, la SSC Napoli ha comunicato a monitorare i reduci dalle Nazionali. Credo che la situazione sia abbastanza tranquilla. Vero che hanno potuto fare solo tamponi antigenici rapidi ma se fosse emerso qualcosa si sarebbe visto. A breve dovrebbero arrivare i tamponi di stamattina quindi speriamo di chiudere oggi questa storia e di confermare i risultati negativi. Dopo 6 giorni il pericolo è scampato? Per essere formalmente certi dovremmo attendere ancora qualche altro giorno ma più ne passano e meno dobbiamo preoccuparci. Dopo vari giorni la negatività ci fa stare abbastanza tranquilli. Per una questione formale possiamo parlare di scampato pericolo dopo una decina di giorni. Zielinski è stato sottoposto a una vera e propria tortura, ha fatto 5 tamponi in pochi giorni. Purtroppo non c’è alternativa. Si è provato a usare tamponi salivari ma l’efficacia non è la stessa”.

Factory della Comunicazione

La Redazione