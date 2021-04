Giuffredi, agente Hysaj: “Secondo a fine stagione Gattuso lascerà il Napoli”

Giuffredi, agente Hysaj, ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Nazionale? Pericoloso convocare 40 giocatori in una situazione come questa. Hysaj al Milan? No comment. Di Lorenzo? Si era riposato in Nazionale. Ha fatto bene per i colori azzurri del Napoli. Toloi terzino mi ha distrubato? Di questo giro, mi hanno disturbato parecchie cose. Bisogna preservare i giocatori in questo momento. Credo sia inutile far giocare quasi 40 giocatori se non li fai giocare. Toloi è un esperimento, ma credo che Di Lorenzo sarà quasi sicuramente la scelta per l’Europeo. Mi dà più fastidio avere 40 giocatori, di cui 10 non sono utilizzati. A quel punto li lasciavi a casa. È un momento talmente importante, perché le squadre si giocano la stagione. Gattuso resta in caso di Champions? Il mio pensiero ve lo dico da qualche settimana: il Napoli se andrà in Champions, ADL farà di tutto per trattenerlo. Gattuso secondo me lascerà il Napoli, perché non ha più voglia di continuare.”

Fonte: Radio Punto Nuovo