[Formazioni] Juventus-Napoli, Danilo e McKennie le novità di Pirlo. Gattuso schiererà a sinistra Hysaj

Domani alle ore 18,45 all’Allianz Stadium si giocherà l’atteso recupero tra la Juventus e il Napoli, dove ci si gioca un posto Champions. Per il tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo due le novità rispetto al derby contro il Torino, Danilo al posto di Alex Sandro e sulla sinistra McKennie al posto di Bernardeschi. In attacco spazio a Cristiano Ronaldo e Morata. Panchina per Arthur e Dybala. Per gli azzurri, in attesa dell’esito dei tamponi, ci sarà in campo la migliore formazione con il rientro dello squalificato Koulibaly, di Demme, che ieri si è allenato in gruppo e Hysaj a sinistra. In attacco Lozano dovrebbe spuntarla su Politano e Mertens in vantaggio su Osimhen.