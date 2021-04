Durante la conferenza stampa Andrea Pirlo polemizza sulla questione Asl e il protocollo

Domani alle ore 18,45 si giocherà all’Allianz Stadium, il match tra la Juventus e il Napoli, gara importante per la zona Champions League. In conferenza stampa le parole del tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo. “In porta? Gioca Sczeszny ed ha voglia di riscatto dopo il derby contro il Torino, mentre Cuadrado può giocare più ruoli, decideremo dove schierarlo domani. Sul Napoli dico che sarà una partita molto aperta e tutte e due cercheremo di vincerla. Contro gli azzurri sarà importante ma non decisiva, sappiamo che avremo molta pressione, oltre che iniziare a guardarci anche alle spalle. Avverto la fiducia della squadra, con loro mi piace parlare dentro e fuori al terreno di gioco, oltre che c’è la voglia e la fiducia che stiamo portando avanti. C’è da parte loro voglia di rivalsa. Dybala? Si sta allenando bene, non avverte dolore in allenamento, mi farebbe piacere averlo per la partita di domani. In vista della sfida contro i partenopei non ci baseremo sulla squadra avversaria. In passato lo facevamo, ma domani sera dovremo avere le idee chiare e che rispecchi il valore dei giocatori. Contro il Torino avevamo approcciato bene la gara, ero soddisfatto, ma poi c’è stato un calo fisico e alcuni errori hanno cambiato il volto del match. Con Kulusevski ho parlato, cercando di rassicurarlo sugli errori fatti, non dimentichiamo che ha solo 20 anni. Ho la fiducia della società, poi si sa che i risultati sono importanti, però io mi sento sereno. Noi rispettiamo il protocollo e ci atteniamo a quanto ci dice l’Asl. Il Napoli? Abbiamo studiato diverse soluzioni per affrontare al meglio i nostri avversari e ci baseremo a seconda i momenti della gara. Domani sarà una gara importante per la classifica. Il Napoli viene da risultati positivi e avrà grande voglia di fare risultato, ma noi abbiamo la stessa ambizione. Faremo il nostro meglio per ottenere i tre punti. Io come tutta la squadra sappiamo che i risultati non sono esaltanti, però dovremo voltare pagina. Dovremo scendere in campo e onorare la maglia che indossiamo. Gli ultimi risultati sono dettati anche da infortuni e le tante gare che non ci hanno agevolato. Questi fattori non hanno dato continuità alle nostre prestazioni”.

La Redazione