Cuccureddu, allenatore: “Juventus-Napoli? Spareggio Champions”

Su Radio Marte, è intervenuto Antonello Cuccureddu, allenatore, ecco le sue parole: “Juventus-Napoli? Spareggio Champions anche se le partite sono ancora tante. Il Napoli è aggressivo, convinto, gioca bene. La Juve affronta un periodo difficile. Chiaramente si giocano il posto in Champions. La Juventus quando gioca al massimo le cose si vedono. Spiace per Pirlo: al di là del grande giocatore, l’esperienza ha un’importanza forte in una squadra. Seguo il Napoli, la squadra mi è sempre piaciuta. Per la Juventus non sarà facile, ho visto il Napoli bello tosto”.