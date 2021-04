Chiacchio, avvocato: “Sospensione Juve-Napoli? Dipende dall’ ASL”

X Gianpaolo Volpicelli

Su Radio Marte, è intervenuto l’avvocato Edoardo Chiacchio, ecco le sue parole:

“Chiesa che giocherà 2 volte la stessa giornata con 2 squadre diverse? La Juventus non rischia niente perché la gara è recuperata. Oggi è tesserato con la Juventus, quindi può andare in campo. Il legislatore forse dovrebbe chiarire questa particolarissima situazione in cui ci si può venire a trovare. Si potrebbe verificare anche in futuro. Noi ci auguriamo tutti che il problema COVID-19 venga estinto ma si dovrebbe valutare.

Possibile sospensione della gara? Ho affrontato i casi con Torino e Casertana. L’ASL è intervenuto per gli 8 casi del Torino, per cui disporre un isolamento domiciliare all’intera rosa per 3 calciatori…non so se il provvedimento sarà adottato. Bisognerebbe capire anche quanto tempo i calciatori sono stati insieme. La situazione non si può giudicare o prevedere. Se il contagio dovesse aumentare potrebbe essere anche possibile”.