Champions League – Super Real Madrid, M.City da infarto

I Quarti di finale di Champions League cominciano con due vittorie. Un super Real Madrid stende 3-1 il Liverpool a Valdebebas con la doppietta di Vinicius e Asencio, in mezzo il gol inglese di Salah, e si avvicina alla semifinale. Ai Reds ora servirà vincere con due reti al ritorno. Colpo grosso invece del Manchester City, che batte 2-1 il Borussia Dortmund. Citizens avanti con De Bruyne, nel finale i tedeschi pareggiano con Reus ma pochi minuti dopo Foden regala la vittoria alla squadra di Guardiola. Vantaggio minimo per il City, tutto è ancora in bilico e si deciderà nella sfida di ritorno in Germania