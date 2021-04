CALCIO FEMMINILE – Il c.t. Bertolini non convoca tre calciatrici del Sassuolo e Bonansea

In vista del doppio test amichevole di sabato 10 Aprile e martedì 13 Aprile contro Israele, il c.t. dell’Italia Milena Bertolini non convocherà tre calciatrici del Sassuolo (Filangieri, Lenzini e Orsi) per isolamento e dell’infortunata Bonansea.

L’elenco delle convocate

Portieri: Roberta Aprile (Inter), Francesca Durante (Hellas Verona), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Valentina Bergamaschi (AC Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Sara Gama (Juventus), Elena Linari (AS Roma), Beatrice Merlo (Inter), Tecla Pettenuzzo (AS Roma), Cecilia Salvai (Juventus), Martina Zanoli (Fiorentina);

Centrocampiste: Melissa Bellucci (Empoli), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Norma Cinotti (Empoli), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (AS Roma), Marta Teresa Pandini (Inter), Cecilia Prugna (Empoli), Martina Rosucci (Juventus), Angelica Soffia (AS Roma);

Attaccanti: Agnese Bonfantini (AS Roma), Sofia Cantore (Florentia San Gimignano), Valentina Giacinti (AC Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Empoli), Gloria Marinelli (Inter), Annamaria Serturini (AS Roma).

Fonte: figc.it