A. De Laurentiis: “Guardiola? Grazie per la questione Covid e le troppe gare delle Nazionali”

Le Nazionali e i casi Covid tengono banco, per quanto concerne il calcio giocato e non solo, visti anche i casi di positività. Ne ha parlato sul profilo twitter il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. “Concordo completamente con quanto affermato da Pep Guardiola. Non si possono non tenere nella giusta considerazione i campionati nazionali e i relativi tifosi. Pep Guardiola infatti dice: “troppe gare, Uefa e Fifa stanno uccidendo i calciatori. E’ quanto sostengo anche io da quando ho iniziato a interessarmi di calcio! Finalmente una persona intelligente e responsabile. Grazie Guardiola”.

La Redazione