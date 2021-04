Toni aspri a Trigoria tra Fonseca e la squadra: il club smentisce

Toni accesi a Trigoria. Faccia a faccia tra Fonseca e la squadra dopo i risultati poco lusinghieri dell’ ultimo periodo. Calciomercato.com scrive di giocatori che alzano i toni e racconta quanto accaduto: “A quattro giorni dall’andata di Europa League contro l’Ajax il clima in casa Roma è rovente: durante l’allenamento di oggi è andato in scena un duro confronto con Fonseca e Pinto da una parte e la squadra dall’altra. Il club smentisce l’accaduto, ma ci risulta ci sia stato un faccia a faccia per analizzare cosa non sta funzionando in questo periodo. Situazione tutt’altro che tranquilla, durante il colloquio alcuni giocatori hanno alzato i toni, soprattutto all’indirizzo di Pinto, ed è volato anche qualche “vaffa”. C’era però anche chi è riuscito a mantenere la calma e, anzi, ha invitato i compagni di squadra a stare più tranquilli”.