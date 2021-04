Stadio Diego Armando Maradona: ripartire ancora da una tendenza…

Per entrare nella zona Champions League, il Napoli dovrà ancora avere continuità di risultati. Ma, per ottenere questo, può basarsi su un fattore importante. Da quando l’ex Stadio San Paolo è stato rinominato. Ed intitolato a Diego Armando Maradona, per il Napoli i risultati casalinghi sono notevoli. In campionato, infatti, gli azzurri hanno inanellato 6 successi. Con 18 gol segnati. E solo 4 subiti. Numeri incoraggianti. Una tendenza da confermare. Per tentare di entrare nei primi quattro posti.

Fonte: La Redazione