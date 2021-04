Si allunga la lista dei “positivi” post Nazionale: Covid per Florenzi

Si allunga la lista dei “positivi” post nazionale. “Dopo l’ultimo test Sars-Cov2 PCR, Alessandro Florenzi è confermato positivo. Egli rispetterà quindi l’isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato. Come promemoria, il giocatore era stato in isolamento per alcuni giorni per precauzione“. Lo ha comunicato il PSG. Alessandro Florenzi era già in isolamento da qualche giorno per precauzione. Si tratta del settimo azzurro positivo al coronavirus, dopo Bonucci, quattro membri dello staff e un altro giocatore, sempre del PSG, Marco Verratti.