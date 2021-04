Serie B/ Reggiana-Brescia 2-2: Pareggio in zona Cesarini!

Questa sera alle ore 17.00, è andato in scena il match tra Reggiana e Brescia, valido per la 32esima giornata di Serie B; ecco le formazioni ufficiali e il commento:

Al 30esimo passa in vantaggio il Brescia con la rete di Ayè, servito in area da Ragusa, che con il destro non ha perdonato Venturi. Al 47esimo, la Reggiana trova il pareggio con il goal di Zamparo, che dopo il colpo di testa di Kagbo respinto sugli sviluppi di un corner, ha insaccato in tap-in. Al 79esimo, torna in vantaggio il Brescia con la rete di Mateju, servito da un ottimo cross di Martella. Al 96esimo, all’ultima preghiera, la Reggiana ha trovato il pareggio con Varone, che con una conclusione potente ha fatto esplodere di gioia la panchina della Reggiana.

Reggiana (3-4-1-2): Venturi; Ajeti Rozzio Yao ( 86′ Ardemagni ); Libutti, Del Pinto ( 81′ Laribi ), Rossi ( 67′ Varone ), Kirwan ( 81′ Lunetta ); Radrezza; Zamparo ( 67′ Mazzocchi ), Kargbo. All. Alvini.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Mateju, Cistana ( 63′ Papetti ), Mangraviti, Martella; Bjarnason ( 63′ Van De Looi ), Labojko, Ndoj ( 46′ Bisoli ); Spalek ( 46′ Jagiello ), Ragusa ( 70′ Pajac ); Ayé. All. Clotet.

Ammonizioni: 26′ Bjarnason (B), 38′ Mateju (B), 55′ Ajeti (R), 71′ Varone (R), 91′ Joronen (B)

Marcatori: 30′ Ayè (B), 47′ Zamparo (R), 79′ Mateju (B), 96′ Varone (R)