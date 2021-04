SERIE A FEMMINILE – Due calciatrici del Napoli convocate dalle rispettive nazionali

Una doppia soddisfazione per il Napoli Femminile: Alexandra Huynh e Gudny Arnadottir sono state convocate dalle rispettive nazionali. Huynh sarà impegnata nelle sfide amichevoli che l’Australia sosterrà prima in Germania e poi in Olanda mentre Arnadottir con l’Islanda affronterà l’Italia il 13 aprile a Coverciano – sempre in amichevole.

Fonte: Facebook Napoli femminile