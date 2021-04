Una vittoria ed un pareggio nei due posticipi del Lunedì della 30a giornata di Premier League. Colpo grosso del West Ham, che vince 3-2 a Wolverhampton e scavalca il Chelsea al quarto posto in classifica, in zona Champions League. Ancora uno stop in casa per l’Everton, che si fa riacciuffare sul finale 1-1 dal Crystal Palace e si allontana dalla zona Europa League, ora distante -2 punti