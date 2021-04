Pasquetta di calcio in Serie B: oggi tutti in campo, solo un dubbio

Pasquetta in campo in Serie B. Tutta la 31^ giornata del torneo, oggi, scenderà in campo. A cominciare da ora di pranzo. Unico dubbio il match tra Empoli-Chievo in programma al ‘Castellani’. I toscani sono ancora alle prese con un focolaio Covid e difficilmente la sfida si terrà. Si attende solo l’ufficialità del rinvio.

Di seguito il programma completo della 32^ giornata di Serie B:

Ore 12.30

Pordenone-Virtus Entella

Ore 15.00

Ascoli-Vicenza

Cittadella-Reggina

Cosenza-Cremonese

Empoli-Chievo Verona

Monza-Pescara

Pisa-Lecce

Ore 17.00

Reggiana-Brescia

Ore19.00

SPAL-Venezia

Ore 21.00

Salernitana-Frosinone