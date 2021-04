Pasqua “calda” al Chelsea: lite tra Rudiger e Kepa

Clima rovente in casa Chelsea. Dopo il ko in campionato contro il West Bromwich (5-2), i Blues si sono ritrovati per una sessione di allenamento nel giorno di Pasqua e secondo quanto riferito dal tabloid inglese The Telegraph Kepa e l’ex difensore della Roma Antonio Rudiger avrebbero avuto un duro scontro. È addirittura dovuto intervenire il tecnico Tuchel, che ha mandato il connazionale negli spogliatoi con cinque minuti di anticipo prima della fine della sessione di allenamento, mentre i compagni si erano messi in mezzo per sedare gli animi. Kepa, invece, sarebbe rimasto in campo.

Corrieredellosport.it