Pasquella al lavoro per il Napoli. Riaprono oggi i cancelli di Castelvolturno, dove, gli azzurri, dopo il successo con il Crotone, riprenderanno gli allenamenti. C’è da preparare il match di mercoledì all’ Allianz Stadium, recupero della terza giornata del campionato di serie A. L’appuntamento con la gara è per il 7 aprile alle 18.45, quello con la sua preparazione è per oggi. Quindi, dopo la Pasqua in famiglia, il lunedì dell’ Angelo a lavoro!