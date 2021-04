Non si dice, ma per Pirlo, Juventus/Napoli potrebbe essere decisiva

“La società bianconera è ferma nella difesa di Pirlo che viene considerato l’allenatore anche per la prossima stagione. Ma la situazione è da valutare giorno per giorno e la partita contro il Napoli può essere decisiva. Il fattore Champions incide molto”, si legge sulle “pagine” on line del quotidiano Tuttosport. In tutto questo si sa che sabato c’è stata una chiacchierata tra il presidente Agnelli e l’ex tecnico, Massimiliano Allegri, un’occasione per scambiarsi gli auguri per la Pasqua, ma niente visione del derby insieme. Nonostante le critiche a cui è stato sottoposto, come spesso accade nel calcio, al momento sarebbe proprio il suo ritorno quello auspicato dai tifosi della Vecchia Signora per riportare “ai vecchi livelli” la Juventus.