Juventus/Napoli, sembra di rivivere “il momento” di ottobre

Arrivano alla sfida in un momento diverso per forma e condizione psico-fisica. Juventus e Napoli sembrano somigliare a quelle che dovevano incrociarsi ad inizio ottobre, quando gli azzurri viaggiavano a ritmo spedito ed i bianconeri sembravano ancora in fase di rodaggio sotto la nuova gestione Pirlo. Si ritroveranno mercoledì, 7 aprile, con un Napoli reduce da 4 successi consecutivi, “la più lunga striscia vincente stagionale”, fa notare la GdS. Un ottimo momento di forma, probabilmente dovuto anche al recupero di Mertens e Osimhen. La Juventus invece, è reduce dal pareggio nel derby ed è da notare come, dopo il ko con il Benevento “Per la prima volta in stagione a una sconfitta non è seguita una vittoria”. Stati d’animo decisamente diversi dunque, ma non è il caso di entusiasmarsi troppo. Gli azzurri non dovranno farsi ingannare. Si tratterà di vero e proprio spareggio Champions.