In casa Napoli previsto per domani un nuovo giro di tamponi

I cancelli di Castelvolturno riapriranno oggi per consentire agli azzurri di continuare nella preparazione del match, da giocare contro la Juventus, previsto per mercoledì. Inoltre, nella giornata di domani, sarà effettuato un nuovo giro di tamponi per verificare lo stato di salute del gruppo. I risultati, poi, arriveranno nel pomeriggio, presumibilmente con la squadra in partenza in direzione Torino. Stavolta, davvero, a prescindere dagli esiti, la trasferta verso l’Allianz Stadium si farà.