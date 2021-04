Gazzetta- I dubbi di Gattuso in vista della sfida contro la Juventus

In vista del recupero di campionato in programma domani all’Allianz Stadium contro la Juventus, Rino Gattuso si porta dietro due dubbi il portiere e il mediano. Secondo l’edizione odierna online de La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online l’allenatore del Napoli verificherà le condizioni fisiche di Ospina e Demme in recpero dall’infortunio. Il portiere colombiano ha subito una infrazione all’anulare della mano sinistra nella scorsa settimana, ma già domenica era in panca contro il Crotone, se non dovesse essere pronto ci sarà Meret decisivo nell’1-0 del Maradona. In mediana da verificare le condizioni di Demme se avrà superato il problema muscolare emerso nei giorni scorsi sarà titolare al fianco di Fabian Ruiz, altrimenti c’è Bakayoko. In avanti Mertens con Insigne e Lozano, dalla panchina Osimhen.