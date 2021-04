Fulvio Marrucco, agente: “La rimonta è stata notevole…”

A “Si gonfia la rete”, Fulvio Marrucco, agente:

“Io qualche rimpianto ce l’ho. Se Gattuso avesse capito l’importanza di Demme, che ricorda Romano e Jorginho, adesso staremmo a parlare di altro. Notevole però è stata la rimonta. Con le due vittorie di Milano e Roma. Oggi ti poni ad essere di nuovo padrone del tuo futuro. Il secondo rinvio della partita è stato decisivo. Mentre, in rimonta, occorreva fare la terza impresa, ora il pareggio va alla grandissima. Nella partita ha più da perdere la Juventus che il Napoli. Il finale di stagione può influire moltissimo. Tutto in ballo. A parte i mancati rinnovi di Hysaj e Maksimovic, è tutto in discussione. Centrando la Champions League, si può fare una riduzione degli ingaggi molto più dolce. Anche la valutazione dell’allenatore sarà decisiva. Accantonato il discorso del contratto di Gattuso, anche se il Napoli ci ritornasse, la trattativa sarà difficile. La mancanza di Koulibaly? Crotone docet. I due giocatori chiave del Napoli sono Koulibaly e Demme. Vista l’abbondanza qualitativa che noi abbiamo avanti. Griglia Champions? Per il quarto posto se la giocano il Milan e la Juventus. Sarebbe da folli buttare via tutto all’ultimo momento. Anche se il Napoli ha un masochismo unico. Koopmeiners? Mi piace. Bel giocatore“.

Radio Marte