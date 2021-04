Benitez: “Voglio un club con un progetto serio, priorità alla Premier”

E’ stato spesso accostato anche al Napoli, Rafa Benitez, per quello che sarebbe stato un ritorno. Si sa che il presidente del Napoli vorrebbe affidargli un ruolo dirigenziale, ma Don Rafè preferisce ancora la panchina. Ha concesso un’ intervista a Marca nella quale parla anche del suo futuro:

Si valutano proposte: «Ne ho già ricevute più di una in questi mesi, ma non era il momento o il progetto giusto. Avevo bisogno di passare del tempo con la mia famiglia. Vorrei trovare un club con l’ambizione, per competere e lottare per i titoli, o per sviluppare un progetto serio che ti porti ad essere in grado di competere per qualcosa. Dico sempre che la chiave del successo sta nell’equilibrio, sia in campo tra difesa e attacco, sia nella gestione di un club, unendo l’esperienza ai giovani per raggiungere i propri obiettivi, economicamente e nello sport».

Prima la…Premier: «Le mie esperienze in Premier con Liverpool, Chelsea o Newcastle sono state tutte molto soddisfacenti. Per questo la mia priorità continua ad essere il Premier. La mia famiglia è in Inghilterra ed è la Lega più completa in tutto e per tutto, ma non escludo di lasciare per un progetto con obiettivi chiari, ben definiti e con i mezzi per raggiungerli. Sono le condizioni che mi pongo».

No alla Nazionale: «Non sto ancora pensando di allenare una Nazionale. Mi piace troppo stare in campo con i giocatori».