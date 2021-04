Bakayoko non sarà riscattato dal Napoli, occasione di mercato per la Serie A?

Il centrocampista del Napoli Tiemoué Bakayoko arrivato in azzurro nell’ultimo giorno di mercato è diventato uno dei giocatori importanti sin da subito nel Napoli di Gattuso, per lui 36 presenze stagionali condite da un gol decisivo nella vittoria contro l’Udinese e due assist. Nelle ultime uscite però è sembrato un pò in ritardo risperro ai compagni tant’è che Gattuso gli ha preferito spesso Demme. Il francese in prestito secco al Napoli dal Chelsea al momento sembra che non sarà riscattato dalla società di De Laurentiis e dovrebbe quindi far ritorno in Inghilterra. Bakayoko potrebbe diventare un occasione di mercato per i club italiani alla ricerca di calciarori con le sue caratteristiche. Il futuro di Timouè continuerà in Italia?