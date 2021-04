Addii di fine stagione: ADL ha individuato il sostituto di Giuntoli

I cambiamenti in casa Napoli, a fine stagione, sono annunciati. A parte i giocatori in scadenza, anche in panchina e dietro la scrivania ci saranno novità. Ne scrive TMW:

“Tra Gattuso e De Laurentiis è finita. Questo lo abbiamo capito da Verona. Forse anche prima. Chi parla di Gattuso verso Monza inventa fantasie. Possibilità? 0,00000%”. “Si potrebbero separare anche le strade tra il Napoli e Giuntoli. Il DS piace alla Fiorentina e non solo. Il Napoli sta valutando diversi nomi per la panchina e la scrivania. Come direttore sportivo piace Gianluca Petrachi. Non è il solo della lista ma in quella lista è ben posizionato. Petrachi ha fatto un miracolo a Torino e i miracoli si certificano quando te ne vai e non quando sei al comando. Anche a Roma ha fatto un grande lavoro e solo il tempo gli ha dato ragione. Vedere che oggi la Roma spende 20 milioni di euro per le procure dei calciatori ti fa capire che nelle società i presidenti hanno bisogno di direttori sportivi bravi”.