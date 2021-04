Verso Juve-Napoli, Cuadrado carica i suoi sui social

La Juventus pareggiato nel derby contro il Torino nei minuti finali e ha visto i nerazzurri vincere, dell’ex Antonio Conte allontanarsi in maniera importante dalla squadra di Andrea Pirlo. Ora la capolista è lontana a +12 dai campioni d’Italia in carica, che ora devono iniziare a guardarsi le spalle per non mancare la qualificazione alla prossima Champions League.

Il recupero della terza giornata contro il Napoli, che si giocherà mercoledì all’Allianz Stadium di Torino a distanza di 6 mesi, diventa un fondamentale spartiacque per il finale di stagione della Vecchia Signora.

Dopo il 2-2 nel derby della Mole contro il Toro e in vista anche dello scontro diretto contro la squadra di Gattuso, Juan Cuadrado ha mandato un messaggio di unità e compattezza attraverso il proprio profilo Instagram: “Non era il risultato che volevamo. E’ il momento di rialzarci e rimanere più uniti che mai fino alla fine. #forzajuve”.

Il messaggio del laterale bianconero sembra proprio un invito a tutto l’ambiente a restare compatti in vista del rush finale della Serie A che potrebbe rivelarsi più complesso e difficile di quello che ci si aspettava per il club che ha vinto nove volte consecutive il titolo di campione d’Italia e sta per abdicare. Certamente le ultime vicende, sia legate al campo che extra non aiutano Andrea Pirlo e il suo staff a lavorare nel miglior modo possibile ma Cuadrado cerca di tenere unito il gruppo almeno fino alla fine del torneo: poi si tireranno le somme.

