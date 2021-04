Ts – Pirlo in bilico: in caso di scivolone, il clamoroso ritorno

La Juventus è in difficoltà. Forse fuori dal campo ancor più che dentro. Sembra addirittura che Pirlo sia in bilico, anche se la società continua a smentire voci in merito. Il quotidiano Tuttosport, stamattina, affronta l’argomento e si chiede quale sarà il futuro della guida tecnica bianconera, una squadra ormai troppo lontana dalla vetta e per la quale potrebbero addirittura aprirsi le porte di una sconosciuta Europa League. Il derby, che avrebbe dovuto placare voci ed animi, non è riuscito nell’ intento e adesso si fa riferimento al recupero di mercoledì con il Napoli come una specie di prova del nove. Il quotidiano lancia poi una indiscrezione notevole: in caso di scivolone con gli azzurri potrebbe tornare Max Allegri.