Silenzio stampa – Chissà se ora Gattuso avrebbe voglia di parlare…

Il silenzio stampa del Napoli si sta rivelando quanto mai scaramantico. Chissà che la società non lo stia prolungando per questo. Anche ieri, dopo la vittoria sul Crotone, niente post gara azzurro. Magari, come scrive la Gazzetta dello Sport, a voler parlare, adesso, vorrebbe essere Gattuso, o forse no, visto che il suo Napoli sta rispondendo sul campo: “Il silenzio stampa sta impedendo a Gattuso di difendere le proprie ragioni, di rispondere a distanza di un mese alle tante critiche che l’avrebbero potuto destabilizzare. La migliore risposta, probabilmente, la sta dando coi risultati. Il suo Napoli ha ripreso a giocare, magari non avrà incantato contro il Crotone per i soliti errori individuali. Ma ha saputo essere essenziale.”