Serse Cosmi: “La sconfitta di Napoli? Colpa della distruzione dal basso”

Il Crotone esce dal campo ricevendo i complimenti, ma purtroppo ancora con una sconfitta sul groppone anche a Napoli. A fine gara le parole del tecnico dei calabresi Serse Cosmi. “Come nelle precedenti gare, anche oggi ce la siamo giocata alla pari, ma purtroppo paghiamo i diversi errori in difesa. Purtroppo è colpa di questa distruzione dal basso, più che costruzione. Noi abbiamo regalato tre gol su quattro per questo nuovo concetto nel calcio di oggi. Se hai in rosa uno come Simy che di testa le prende tutte, non possiamo partire così dalla difesa. Senza contare che la quarta rete è incredibile, Di Lorenzo che calcia di destro, realizza il gol di sinistro. Per me Simy e Messias meritano grandi palcoscenici, anche Junior che può giocare in tutte le squadre del nostro campionato. La punizione di Mertens? Forse c’era un fallo per noi anche nel finale”.

La Redazione