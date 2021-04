Premier League – M.City titolo vicino, ok United, colpo Liverpool, crollo Chelsea

La Premier League torna in campo dopo la sosta per le nazionali nel weekend di Pasqua. Nella 30a giornata il Manchester City espugna Leicester per 3-0 e mette un’ipoteca sul titolo a 8 giornate dalla fine. Citizens sempre a +14 punti sulla United, che batte 2-1 in rimonta il Brighton e consolida il secondo posto. Clamoroso crollo del Chelsea, che cade in casa 5-2 contro il West Bromwich. Ne approfittano in parte il Tottenham, che impatta 2-2 a Newcastle, e il Liverpool, che vince 3-0 a Londra contro l’Arsenal. Entrambe ora sono al quinto posto a -2 punti dal quarto posto, proprio del Chelsea, in zona Champions League. Pareggio con il Tottenham utilissimo per il Newcastle che allunga a +3 punti sulla zona retrocessione, con il Fulham che perde 3-1 con l’Aston Villa. Successi infine per il Southampton (3-2 sul Burnley) e per il Leeds, che stende 2-1 lo Sheffield, ormai vicinissimo alla retrocessione in Championship