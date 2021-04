Panchina Napoli, il solito prezioso contributo

LOZANO 6

Subito più pericoloso di Politano con un inserimento aereo che impegna Cordaz. Punta sempre e tende a saltare Pereira, creando spesso situazioni assai interessanti: gioca molto defilato sul lato destro e viene inseguito passo dopo passo ogni volta che si avvicina alla porta ed è quello che serve.

ELMAS 6.5

Il re di Macedonia, l’uomo che ha messo in ginocchio la Germania, entra al 62’ e si piazza là nel mezzo del centrocampo dove subito mostra di avere maggiore combattività di Bakayoko: ci mette forza, energia e sana spesso le avanzate dei calabresi con le sue chiusure. Buona la partecipazione alla manovra.

ZIELINSKI 6

Qualche buona giocata, tiene palla quando serve, cerca sempre di velocizzare il gioco e indubbiamente con lui in campo vero che viene meno la brillantezza offensiva, ma il centrocampo balla assai di meno, anzi pare non ballare proprio più. Troppo prezioso per il disegno tattico di Gattuso.

PETAGNA s.v.

Tre minuti per segnare il suo ritorno in campo dopo l’infortunio. E si fa notare per un poderoso stacco a centrocampo con cui respinge un pallone che poteva dar vita a una ripartenza del Crotone. Il segnale che conta è la sua ritrovata salute. Servirà anche lui per questo rush finale.

POLITANO 5.5

Molto meno brillante degli altri compagni di reparto, punta Luperto e trova qualche sbarramento di troppo, anche inatteso. E viene meno anche nella tradizionale mano a centrocampo che per questo patisce spesso una inferiorità di numero. Inevitabile la sostituzione, gara insufficiente.

Fonte: Il Mattino