Nonostante tutto in difesa c’è una superstar, Giovanni Di Lorenzo

Il migliore, senza alcun dubbio. Con un gol con il sinistro. Non proprio il suo piede anche se con Ancelotti, la passata stagione, per ben 4 volte ha giocato da terzino sinistro (una volta persino in Champions, con il Salisburgo). Segnò con questo piede anche con il Torino, due anni fa quando era all’Empoli. Ma i gol non si contano, si pesano. E questo è la firma a un 4-3 pieno di scintille. Il Crotone è scritto nel destino di Di Lorenzo: chissà se è un caso, ma il suo primo gol lo ha segnato proprio ai calabresi nel derby Primavera del gennaio del 2011, quando Di Lorenzo giocava nella Reggina. Il gol nei giorni forse più cupi: perché il focolaio della Nazionale, la positività di Bonucci e Verratti, lo costringono a tenere ancora più alta la soglia della prudenza, anche in casa. E nello spogliatoio azzurro è scattato il piano straordinario, che prevede docce a parte e mascherina negli spazi chiusi per quelli che hanno avuto contatti con positivi (i tre azzurri e Zielinski). E inoltre, oltre agli allenamenti, ci sono tamponi praticamente ogni giorno da quando Di Lorenzo è rientrato dalla Lituania. Uno persino in autogrill, all’alba di giovedì. Per guadagnare tempo e consentirgli l’allenamento di gruppo. Oggi dovrà farne un altro a ritmo senza fine. Perché questo è il calcio ai tempi del Covid. Era il più felice, nel dopo-partita. Perché sono tre punti che avvicinano al secondo posto. Quello di ieri è il suo sesto gol con la maglia del Napoli. Ma riscatta anche una difesa che è finita nel mirino dopo i 3 gol assurdi presi dal Crotone. Lui il migliore in campo nel pomeriggio disastroso dei due centrali, che lui ha più volte aiutato a non andare a picco. D’altronde, per Gattuso è praticamente insostituibile. Solo in tre gare non è stato titolare, e per due volte solo perché era squalificato. Il ct Mancini gli ha preferito Toloi nell’ultima sfida (il terzino del Napoli ha giocato solo 22 minuti con la Bulgaria). Ma all’Europeo ci sarà. P. Taormina (Il Mattino)