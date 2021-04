E’ una delle note liete per il designatore Rizzoli: partita molto combattuta ma corretta, Di Martino (7 gare di A in carriera, 4 solo quest’anno) fa di tutto per non complicarsela. La chiude con 23 falli fischiati e quattro ammoniti. Valuta bene tutti gli episodi in area, c’è la punizione del 3-1.



NIENTE RIGORE

Intervento in scivolata di Golemic su Osimhen, il difensore del Crotone prende pieno il pallone, rischia ma non c’è alcun fallo. Contatto in area fra Zanellato e Mario Rui sul finire del primo tempo, Di Martino fa cenno di proseguire, decisione che ci sta, visto anche il livello tecnico che ha tenuto.



CORRETTO

Nessun dubbio sulla punizione che ha portato al 3-1 del Napoli: Benali stende Fabian Ruiz appena fuori area, l’intervento è netto, nessun dubbio.



DISCIPLINARE

Dei 23 falli, 17 li ha commessi il Crotone, che ha chiuso con 4 ammoniti: Rispoli (su Mario Rui in ritardo), Benali, Pedro Pereira (su Zielinski) e Rojas (su Maksimovic).

VAR: Abisso 6 Per fortuna non viene mai chiamato in causa.

E. Pinna (CdS)