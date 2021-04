Insigne, dopo Cavani, ha il sogno di agganciare l’immenso Diego

Il gol realizzato ieri contro il Crotone, è stato importante, non solo perchè ha sbloccato la gara, ma anche perchè gli ha permesso di agganciare Cavani a quota 104. Stiamo parlando di Lorenzo Insigne che anche ieri ha segnato, ma regalato assist e magie contro i calabresi. E’ in una forma strepitosa, ora a livello realizzativo è a 4 gol da Sallustro e vorrebbe agganciare a quota 115 l’immenso Diego Armando Maradona. La stagione del capitano è da incorniciare, compreso l’assist a Di Lorenzo e il rigore trasformato contro il Sassuolo e la doppietta al Bologna. Adesso, dopo la breve pausa di Pasqua e Pasquetta, c’è la sfida alla Juventus, il tanto atteso recupero del 4 Ottobre, un vero spareggio Champions e Insigne non vuole mancare per regalare un’altra sera da sogno ai tifosi del Napoli e non solo. Da ieri lo chiameremo MataLor

La Redazione