Il Cds vota – Bakayoko si eclissa alla distanza. Capolavoro di Mertens su punizione

Il Napoli batte il Crotone per 4-3 ma con tanta sofferenza. Inizio positivo degli azzurri che vanno sul 2-0 in poco tempo. Prima con Insigne e poi con Osimhen che sfrutta al meglio l’assist al bacio del capitano. I calabresi però non mollano e accorciano le distanze con il tiro al volo di Simy, ma tutto nasce dall’errore in disimpegno di Manolas. I partenopei però hanno un Mertens strepitoso che segna su punizione in maniera magistrale. Nella ripresa la squadra ospite però entra con un altro piglio e realizza la seconda rete ancora con Simy. Maksimovic poi la combina grossa e perde la palla che Messias non può sbagliare davanti a Meret. Il Napoli però ha un Di Lorenzo in forma e segna il 4-3 di sinistro. Nel finale Insigne sfiora per ben due volte la rete del 5-3, ma termina con l’aggancio alla Juventus al quarto posto. Le pagelle del CdS bocciano per intero il suo centrale. Non come al solito Politano.

Meret 6 –Potrebbe querelare per danni morali e materiali chi gli sta davanti ma è un bravo figlio, non lo farà.

Di Lorenzo 7 – Salva la Pasqua di Gattuso, la santifica con il piede «sbagliato». Il sinistro di… Rino.

Manolas 4,5 – Il regalino, con Bakayoko, sul gol di Simy è un segnale di leggerezza e anche una distrazione (grave).

Maksimovic 4,5 – L’errore che per poco non sfigura la partita è gigantesco.

Mario Rui 6 –Piccole sofferenze e generosità mai sostenuta dagli altri, perché il Napoli va poi per vie interne.

Fabian Ruiz 6 –Quando palleggia, a campo aperto, è un gran bel vedere. E sembra si scaldi per le prossime.

Bakayoko 5 –L’interdizione stavolta pare gli venga facile poi si abbandona, lascia al Crotone la ripartenza per l’1-2 e si eclissa.

Elmas (17′ st) 5,5 –Mica è colpa sua se lo (ri)sistemano di nuovo dinnanzi alla difesa!

Politano 5 – Come in un cono d’ombra.

Lozano (17′ st) 6 –Allunga il Napoli, per quel che può.

Mertens 7 –La punizione è un gioiello dei suoi, la traversa un gesto da punta, il pallonetto che va fuori di niente è mezzo-capolavoro.

Zielinski (28′ st) sv –Per sentire l’erba e lanciarsi verso Torino.

L. Insigne 7 – L’Mvp di marzo si diverte, disegna calcio, segna ancora e sono 104.

Osimhen 6 – La deve appoggiare in porta ma dalla gara entra ed esce.

Petagna (46′ st) sv –Un battito di ciglia

Gattuso (all.) 6 –Manderà uova di cioccolato a Di Lorenzo. 16 punti su 18, però le sofferenze lasciano il segno.

A. Giordano (CdS)