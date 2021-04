I voti del centrocampo azzurro secondo Il Mattino

I voti dei centrocampisti del Napoli secondo il Mattino nella gara di campionato contro il Crotone.

FABIAN 6

Si diverte a portar palla tra i lentissimi Zanellato e Benali, riesce sempre a trovare il passaggio giusto o per tentare l’imbucata. Nel secondo tempo, Cosmi risistema il Crotone e perde le sicurezze della prima frazione ma è difficile vederlo commettere gravi errori. Anche se qualche buco lo crea.

BAKAYOKO 5

Unica pecca della prima frazione, anche piuttosto grave, il pallone perso in occasione del gol pitagorico. Tiene bene gli ormeggi, cerca di arginare soprattutto Messias, ma in avvio di ripresa palesa troppa lentezza nelle chiusure, sempre in ritardo, non riesce a seguire nessuna azione.