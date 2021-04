Gattuso “ai voti”: i segni delle sofferenze e la cioccolata pasquale

Non può dire la sua, mister Gattuso. Il silenzio stampa glielo impedisce. Probabilmente si chiederebbe anche lui il perchè di tanto disequilibrio, ma saprebbe anche che il Napoli messo in campo ieri era uno di quelli a trazione anteriore. Il Mattino ed Il Cds votano così la “sua prestazione”

Cds – Gattuso (all.) 6 -Manderà uova di cioccolato a Di Lorenzo. 16 punti su 18, però le sofferenze lasciano il segno.

Mattino GATTUSO 6,5

Mette in campo un Napoli concettualmente votato esclusivamente al gioco d’attacco, alto sul campo, poco preoccupato di subire gol perché sa di poterne segnarne uno in più. Bene, per certi versi. Ma Politano fuori fase non aiuta nel bilanciamento delle due fasi. Per il resto, là dietro è un festival degli orrori individuali e non concettuali. Avendo i cambi in panchina, getta nella mischia linfa vitale. E la vince.