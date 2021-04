Difesa Napoli, deludente la prestazione dei centrali

I voti de Il Mattino alla difesa del Napoli nella gara di campionato vinta dagli azzurri contro il Crotone. Deludono i centrali.

MERET 6

Incolpevole sul gol di Simy, molto bravo su Ounas al 35’, con una parata di piede molto efficace. Idem sul secondo gol di Simy e sul terzo di Messias: non può nulla. Bene nelle uscite e mostra anche di avere il piede sul rinvio. Sinceramente, non si riesce mai a comprendere perché conceda metri con la squadra così alta.

DI LORENZO 7.5

Primo tempo di buona intensità: assist per il primo gol, costringe Molina a fare gli straordinari per stargli dietro. Sfiora il gol in un paio di circostanze, per distacco il migliore della difesa e non solo. Non si stanca mai. Prestazione che viene coronata dal gol del 4-3, bellissimo, di sinistro (non il suo piede) con un diagonale benedetto.

MANOLAS 4.5

Rinvia su Benali il pallone che l’algerino rimette al centro per il gol di Simy, errore grave per un giocatore del suo livello. Un disastro, poi, su Simy in occasione del 3-2 del Crotone: il nigeriano gli scappa via troppo facilmente e poi ogni volta che c’è una mischia sembra Alice nel Paese delle meraviglie. Da ritrovare alla svelta.

MAKSIMOVIC 4

Si prende un sonnellino, anche piuttosto profondo, sul gol di Simy: da soli il nigeriano e Ounas in occasione del 2-1 del Crotone. Difficile trovare gli aggettivi per descrivere la follia nel controllo che regala a Messias per il pareggio calabrese, che è sintesi perfetta di superficialità e supponenza. Imperdonabile.

MARIO RUI 6

Rispoli è cliente più delicato da affrontare rispetto a Molina, ma il portoghese chiude con serenità. È però fin troppo impreciso nel sostegno alla manovra offensiva di Insigne. Tant’è che nella ripresa si spegne la forza della spinta, più preoccupato a dare supporto ai compagni nel finale di gara