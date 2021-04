Dagli errori del duo Maksimovic-Manolas, al ritorno di K2 a Torino

Ieri pomeriggio per mister Gattuso non è stato un pomeriggio semplice, alla fine è arrivato il successo, ma gli errori della difesa, stavano per complicare il tutto. Fino al primo gol di Simy, era un match senza grossi pensieri, ma poi sono iniziati i problemi. Gli errori di Manolas e Maksimovic hanno fatto agitare e innervosire il tecnico degli azzurri. Per fortuna che Di Lorenzo ha salvato la situazione ed ora sotto con la Juventus. A Torino ci sarà il ritorno di Koulibaly, un calciatore che si esalta spesso nei grandi match, ma che contro i bianconeri ha voglia di rivincita dopo la sfortunata autorete che spiazzo Meret dopo l’incredibile rimonta da 3-0 a 3-3. In dubbio anche Demme che per Gattuso è importante, per la fase di copertura, perciò i prossimi giorni si capirà se il tedesco potrà recuperare oppure no.

La Redazione