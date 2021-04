Centrocampo Napoli,Ruiz in ripresa , Bakayoko meglio di altre prestazioni.

In attesa del rientro di Demme era tanta la curiosità di rivedere insieme Ruiz e Bakayoko che in altre occasioni avevano destato più di una perplessità. Lo spagnolo sembra in ripresa mentre il francese dopo una buona partenza ha denotato con il passare dei minuti i soliti limiti di tenuta e lucidità. Elmas riproposto nell’ennesimo ruolo si è limitato al compitino senza rubare l’occhio per giocate memorabili, da rivedere in quel ruolo.