C’è il super attacco, ma i 3 punti sono targati Di Lorenzo

Ieri, in campo, un Napoli a trazione anteriore. A segno Insigne, Osimhen, Mertens, eppure perchè gli azzurri si aggiudicassero i tre punti, c’è voluto il gol di un difensore, Giovanni Di Lorenzo. E’ lui che ha spento le speranze del Crotone. L’edizione odierna di Repubblica si sofferma proprio sul terzino ritrovatosi bomber per un pomeriggio. Il Crotone per più di un’ora ha sognato di tornare a casa con un pareggio importante per la salvezza, fin quando il sinistro imparabile del difensore ha spento le speranze. Il Napoli ha avuto bisogno di questo gol, tra le altre cose di sinistro, come ricordato anche da Serse Cosmi nel post gara.