Attacco Napoli, costruite ben 13 occasioni da rete e realizzate 4 (il 30%)…

MERTENS 7

Si vede dai primi minuti che la giornata è frizzante. Tocchi, scatti, poi la magia su punizione, una pennellata che fa il paio con quella di Roma. Benali e Golemic non sanno mai come intercettarlo, un’intelligenza superiore di gran lunga alla media. Cala il rendimento nella ripresa.

INSIGNE 7.5

Gli bastano venti minuti per spiegare che dopo marzo, anche ad aprile può essere Mvp della A. Inserimento perfetto sul primo gol, assist da cineteca dopo aver giostrato l’azione sul secondo. Rispoli e Djidji soffrono. Si vede meno nella ripresa, ma resta sempre nel vivo del gioco. Sbaglia da buona posizione un paio di gol.

OSIMHEN 6,5

Non può solo scattare verso la porta: tanto pressing e in molti casi efficace su Benali e Molina, si muove benissimo per il raddoppio, Golemic ci prova a tenerlo ma deve arrendersi. Nella ripresa, i rifornimenti arrivano con maggiore lentezza e la gara si fa complessa, anche se non manca mai il lavoro in fase di non possesso.

Fonte: Il Mattino