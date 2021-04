Approfondimento A. Pisciotta, Napoli-Crotone: difesa azzurra in bambola

Approfondimento sul Napoli, contro il Crotone per la 29a giornata di campionato di Serie A, partita giocata allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Primo goal subito – Nwanko 25′:

Primo goal subito con un po’ di disattenzione, ma soprattutto quando il Napoli stava giocando bene. Infatti (figura1), vediamo Bakayoko, girarsi dal lato sbagliato e non proteggere la palla (forse poteva esserci il fallo), ma vediamo che porta la palla dal lato dell’avversario non frapponendosi bene tra palla e avversario, un errore che è costato molto, anche se la difesa era ben schierata in linea.

Ma sul passaggio in verticale (figura 2), vediamo come Manolas e Maksimovic facciano lo stesso movimento, rompendo la linea. E dando così la possibilità della profondità all’avversario. Ma un’altra cosa da notare è la posizione di Meret, forse troppo sulla linea di porta; chissà magari con qualche metro più avanti avrebbe potuto far qualcosa in più. Anche se sappiamo che poi la palla non viene spazza da Manolas che poi mantiene in gioco anche l’avversario.

Secondo goal subito – Nwanko 25′:

Il secondo goal nasce da un attacco alla seconda palla non fatto benissimo, in quanto, Mertens forse potava far meglio sul contrasto di testa, anche se non è la sua specialità. Ma vediamo (figura 3), che la linea difensiva degli azzurri sale unita, tranne Bakayoko che resta un po’ più indietro tenendo tutti in gioco. Ma bravi anche i calciatori del Crotone che con una giocata di testa, passando la palla all’indietro, mette in difficoltà la difesa azzurra. Infatti vediamo (figura 4), come l’unico che ha una giusta postura per difendere quel tipo di pallone sia Mario Rui, mentre gli altri vengono presi tutti fuori tempo.

Terzo Goal subito – J. Messias 59′

Seppur sembrava una palla innocua il rilancio di Cordaz, è risultato un goal subito. Infatti la difesa azzurra un po’ forse nel pieno del recupero fiato, ha abbassato la concentrazione. Infatti vediamo (figura 5), come Maksimovic, (così come Bakayoko sul primo goal), portare la palla verso la sua porta, e non mettendosi tra avversario e palla, così da difendere quest’ultimo. Così l’attaccante crotonese, ruba palla e si invola verso la porta indisturbato per siglare il momentaneo 3a3, che mette paura e pressione a Gattuso e i suoi. Ma anche in questo goal, vediamo Meret, stare quei poche metri troppo indietro, forse gli viene chiesto di restare così, non ci è dato saperlo.

Questi errori speriamo di non rivederli mercoledì contro la Juventus, in quanto il Crotone se veniva pressato un po’ di più commetteva qualche errore. Cosa che i bianconeri difficilmente sbagliano, anche se non sono in un periodo di forma migliore.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta