Approfondimento A. Pisciotta, Napoli-Crotone: azzurri ancora in rodaggio

Approfondimento sul Napoli, contro il Crotone per la 29a giornata di campionato di Serie A, partita giocata allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Primo Goal – Insigne al 19′:

Il primo goal, parte da un attacco sulla fascia di destra, dove arrivando palla a Politano, Di Lorenzo per creare superiorità gli si sovrappone. L’attaccante esterno lo premia dandogli la palla. E Di Lorenzo superato un avversario (figura 1) guarda il movimento dei compagni in area. Nel Frattempo Mertens va a tagliare sul primo palo, mentre Osimhen resta sul secondo. E dall’esterno sinistro vediamo arrivare a centro area Insigne (figura 2). Ormai in un movimento provato e riprovato più volte anche in Nazionale.

Secondo Goal – Osimhen al 22′:

Il secondo goal è frutto di una buon uno-due tra Insigne e Fabian Ruiz. Infatti Insigne scarica palla al centrocampista spagnolo, e si butta dentro l’area dove non viene seguito da nessuno (figura 3). La difesa crotonese seppur su palla scoperta esce in pressione, e con un buon passante Fabian Ruiz da palla sull’esterno per Insigne, che di prima mette palla in mezzo, dove ad appoggiarla a porta vuota trova Osimhen (figura 4).

Terzo Goal – Mertens 34′:

Un capolavoro su punizione di Mertens, che dopo la partita contro la Roma, cambia palo, ma con lo stesso risultato. Come possiamo vedere dall’immagine (figura 5), il piede di appoggio di Dries, rivolge la sua punta verso il primo palo, diversamente fatto con la Roma. Con una parabola a scavalcare la barriera insacca per il Napoli.

Quarto Goal – Di Lorenzo 72′:

Quarto goal che premia il terzino del Napoli, che segna dopo aver fatto un’azione personale. Il terzino non è nuovo al goal, infatti questo è il quinto goal in serie A, ricordando anche quello fatto in Europa League, ed in Coppa Italia. Ma ritornando all’azione sembrava essere una fotocopia del secondo goal, dove Insigne scarica palla per Elmas; ma quest’ultimo invece di lanciare lo scugnizzo azzurro, cambia gioco aprendo dall’altro lato per Di Lorenzo.

Il Napoli ha fatto una buona gara di impostazione, forse con qualche errore di troppo, ma forse con il pensiero già a mercoledì per lo scontro diretto contro la Juventus.

A cura di Antonio Pisciotta